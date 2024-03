L'obra 'Agència matrimonial '7 d’amor' omple a Encamp per commemorar del Dia Internacional de la Dona

El comú d’Encamp va acollir aquest divendres l’obra de teatre 'Agència matrimonial 7 d’amor' per commemorar el Dia Internacional de la Dona. Una comèdia creada per la companyia M’Enredo-Teatre, dirigida i interpretada per Ma Eugènia Casanova que dona vida a un peculiar grup de dones, totes interpretades per l’actriu, que busquen parelles en un speed dating molt esbojarrat. Casanova és una actriu ja consolidada a l’escena, amb una àmplia experiència i amb una gran paleta de recursos escènics que han fet vibrar els assistents aquesta nit a Encamp.



El públic no va quedar indiferent davant les improvisacions de l'actriu i la constant interacció i participació dels assistents, un element clau pel desenllaç de l'obra, únic a cada representació. En total, 80 minuts en els quals el públic va gaudir d’un excel·lent treball d’improvisació en temps real, el gag immediat combinat amb el treball de l’obra, sense que el pas d’un espai a l’altre trenqués la lògica de la dramatúrgia proposada.



L'actiu, Ma Eugènia Casanova, va acabar la representació emocionada, agraint al públic per la seva assistència, especialment, en aquest Dia Internacional de la Dona, i per poder continuar portant l'obra arreu després de més de deu anys.



Aquesta és la segona proposta de teatre d'aquest mes de març, iniciada amb l'obra Bipolar el passat dissabte i que conclourà amb Andorra el pròxim 27 de març.