El perfil de les persones ateses al SAD: dones viudes de 85 anys

El servei d'atenció domiciliària (SAD) atén en l'actualitat un centenar llarg de persones. Així, segons les dades facilitades des del ministeri d'Afers Socials, són 135 les persones que eren ateses a finals del mes de gener. Pel que fa als perfils majoritaris d'aquests usuaris, cal destacar les dones vídues d'entre els 85 i els 89 anys que viuen soles i que presenten dificultats d'autonomia o que necessiten suport per a les activitats bàsiques de la vida diària. Si es té en compte l'estat de salut d'aquestes persones, cal destacar que el més habitual són els pacients fràgils seguits de les persones que presenten demències.



Per fer front a les necessitats d'aquests usuaris el servei compta actualment amb una plantilla integrada per 21 persones. Des del ministeri incideixen en el fet que la missió del professional del SAD és potenciar l'autonomia de les persones i les famílies ateses, "amb una actuació diagnòstica, assistencial, educativa, rehabilitadora i socialitzadora, per mantenir i millorar l'autonomia i la relació amb l'entorn, realitzant un seguiment i atenció en els aspectes sanitaris, psicològics i socials, mitjançant els plans d'atenció individual domiciliària (PAID)". D'aquesta manera, el que es pretén és afavorir "un model alternatiu a l'hospitalització o a l'ingrés residencial, aconseguint més eficiència del sistema sociosanitari i donant resposta a les necessitats de la ciutadania".



En aquest sentit, reiteren que la intenció és la de reforçar l'atenció a la gent gran i a les persones amb dependència, dificultats d'autonomia o que necessiten suport per fer les activitats del dia a dia, aconseguint que romanguin al seu domicili el màxim temps possible "sempre amb una atenció de qualitat i personalitzada".



I més enllà de la tasca de suport que duen a terme, també s'emfasitza que des de l'equip de professionals del SAD s'assessora els usuaris i famílies sobre altres serveis complementaris que poden tenir al seu abast. I, precisament, des de l'àrea de Serveis Sociosanitaris del ministeri d'Afers Socials, de la qual depèn el SAD, s'adapta els domicilis amb els productes de suport del banc d'ajudes tècniques per afavorir la màxima autonomia de la persona, segons informa l'ANA.