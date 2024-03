L’APDA i l’IAD signen el primer conveni de col·laboració sobre protecció de dades i igualtat

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) i l'Institut Andorrà de les Dones (IAD) uneixen forces amb la signatura del primer conveni entre ambdues institucions per abordar la privacitat de les persones des d'una perspectiva de gènere. El text, signat aquest matí per la secretària general de l'IAD, Montserrat Ronchera, i la cap de l'APDA, Resma Punjabi, té per objectiu establir el marc general de col·laboració per tal de "promoure el desenvolupament de projectes conjunts de recerca, formació i gestió en funció dels interessos comuns i els mitjans disponibles", en paraules de Ronchera.



En el conveni, s'ha acordat l'organització d'activitats divulgatives dirigides a la ciutadania i a garantir un ús adequat de les tecnologies per tal d'evitar perpetuar biaixos i discriminació algorítmica per raó de gènere. En aquest sentit, Punjabi ha afirmat que "cada dia apareixen noves eines digitals que se suposen que han de fer la nostra vida més fàcil, però la realitat és que també tenen una part negativa i que aquesta acostuma a afectar més les dones que els homes". Per aquest motiu, apunta que "des de les institucions hem de lluitar perquè això no passi". Totes les accions que s'emprenguin, a més, estaran orientades al foment de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat del 2015, ratificada per Andorra el 2019, sobre l'accés universal.



La primera acció que es realitzarà entre l'IAD i l'APDA serà l'elaboració d'una guia sobre protecció de dades i igualtat que està previst que es publiqui en les pròximes setmanes. En el document s'abordaran aspectes com el ciberassetjament i la persecució en línia, la violència de gènere digital, les amenaces a la privacitat en les xarxes socials o els riscos de compartir informació a internet, entre d'altres. El conveni té una durada inicial de tres anys a comptar a partir d'avui i serà prorrogable tècnicament per períodes d'un any.