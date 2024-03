Andona Racing es renova pel 2024: nous reptes i nou equipatge

Andona Racing ha presentat aquest dilluns en les instal·lacions del seu patrocinador principal, Andbank, la nova imatge i els nous reptes marcats per l'equip ciclista femení pel 2024. D'aquesta manera, la directora d'Andbank, Maria Suárez, ha volgut ressaltar l'esforç i el comprimís del grup, tot i ser "un equip novell, han demostrat uns bons resultats en molt poc temps" en l'àmbit espanyol i nacional, posant en relleu els resultats de Raquel Balboa.

Així doncs, la directora d'Andona, Xary Rodríguez, ha presentat el projecte explicant que els valors marcats pel grup ciclista femení són els elements clau per emprendre qualsevol projecte i que han afavorit a l'evolució de l'equip. Tanmateix, en la presentació de l'any passat, s'exposava un equip més "embrionari" i que començava els seus "inicis en el ciclisme", però "aquest any ja és un equip ciclista", ha remarcat Rodríguez.

En aquest sentit, la directora ha presentat les novetats per aquest 2024 que inclouen la creació de noves categories (júnior, sub23, 'Masters' 30/40 i BTT), un nou pla de preparació física i tècnica, una avaluació i seguiment nutricional i psicològic, un suport logístic i administratiu, així com una nova assistència en cursa amb un nou vehicle.

Igualment, hi ha previst que les ciclistes femenines passin a competir 25 dies, deixant enrere els 12 dies marcats durant l'any passat, i llençant-se a les participacions de les copes d'Espanya (Euskadi, Navarra i València) i a les vuit copes catalanes. Tot plegat, es podrà aconseguir amb el "full de ruta i estratègic", ha puntualitzat Rodríguez, un pla d'acció que es focalitzarà en els entrenaments físics, tècnics i grupals, amb un seguit d'avaluacions, eines de seguiment i una comunicació continua entre l'equip.

Finalment, l'equipació del 2023 presentava un problema de visualització i és per aquest motiu que aquest any s'ha apostat per canvi de disseny inspirat en tres equips femenins ciclistes, obtenint com a resultat una nova vestimenta amb la il·lustració geogràfica dels "ports i les cotes d'Andorra i els colors de la bandera del país", ha detallat Xary Rodríguez, informa l'ANA.