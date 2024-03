Amb poc temps per refer-se de la derrota del divendres contra l'Osca, l'FC Andorra ha hagut de canviar ràpidament el xip i preparar-se pel duel que els enfronta demà (19.00 hores) contra el Llevant. Es tracta del partit ajornat que s'havia de jugar fa dues setmanes, una bala a la recambra per als tricolor, que es mantenen a tres de la salvació. «És una oportunitat que dels equips de baix només tenim nosaltres», ha comentat aquest matí Eder Sarabia en roda de premsa, «i és la possibilitat de retallar punts», ha afegit.

La intenció dels andorrans, doncs, és més que clara, i no volen deixar escapar l'oportunitat tot i saber que treure punts lluny de l'Estadi Nacional se'ls fa una tasca complicada: «Segur que inconscientment alguna cosa hi ha i s'ha de demostrar la fortalesa mental, [...] però anem amb la intenció, com en tots els camps, de guanyar sempre, de ser valents i de fer un gran matx, confiats i reforçats del que el conjunt està demostrant», ha indicat el tècnic. Tot i això, l'ocasió de retallar distàncies no és només per als del Principat, ja que un triomf per als valencians els deixaria a tres punts del play-off. «Tots ens estem jugant alguna cosa i crec que la lliga serà competitiva fins al final, continuen quedant molts punts», ha asserit Sarabia.

A més, el Llevant té entrenador nou després de la destitució de Javi Calleja. Ara les rendes les ha agafat Felipe Miñambres, que ha aconseguit sumar tres punts en les dues jornades que porta a la banqueta 'granota'. Arriben així amb la moral reforçada després de la darrera victòria contra l'Sporting, i els tricolor han pres nota: «Fan una proposta diferent [amb el nou tècnic] i haurem de veure la versió que tenim d'ells. Tenen un potencial enorme i nosaltres hem d'anar a donar una gran versió i estem confiats de poder continuar mantenint la línia que portem», ha assenyalat Sarabia, tot reconeixent que el duel serà «dur, d'alternatives i de passar mals moments».

Per a fer-los front, el basc ha deixat clar que l'estructura amb la defensa de cinc es mantindrà, tot i no poder comptar amb Alende per l'expulsió, perquè «crec que ens està donant bons resultats». Així, la idea és mantenir l'onze amb algun matís i alguna rotació, però de moment els andorrans tampoc poden disposar de 'Petxa' tot i estar «pràcticament per bé». Parlant de la vermella directa a Alende, Sarabia ha recalcat que aquesta va marcar totalment en partit. En aquest sentit, i demanat per les actuacions arbitrals, ha destacat que «crec que els àrbitres han de ser molt conscients del que ens estem jugant, i el mateix que per xiular un penal ha de ser una jugada molt clara, el mateix per deixar un equip amb 10 jugadors», apuntant que «dels dos anys que portem a Segona Divisió, serem dels conjunts que més temps ha jugat amb inferioritat i dels que menys en superioritat». Toca fer autocrítica «per saber gestionar millor ni ens torna a passar situacions d'inferioritat, perquè crec que no vam estar del tot bé, i ara toca mirar cap al davant», ha finalitzat.