Acord d'intencions per la connexió de la xarxa d'aigua de les parròquies de la Vall Central

El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, i la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, han signat aquest matí un acord d'intencions per estudiar la connexió d'aigua entre les dues parròquies. González, ha manifestat que la signatura d'aquest acord és un acte de simbolisme d'una "col·laboració i una mostra d'intencions de tenir la mà estesa amb els nostres veïns". El cònsol major de la capital ha detallat que el primer pas per tirar endavant aquest projecte és fer l'estudi de viabilitat per "veure si tècnicament és viable", i conèixer quines seran les actuacions que s'hauran de fer, però que la intenció és que estigui llest com més aviat millor per poder afegir algunes partides en el pressupost del 2025.



En aquest sentit, els dos cònsols majors de les parròquies centrals van coincidir que aquesta és una mesura que calia fer sobretot per "intentar preveure situacions que ens podem trobar. Ens hem d'ajudar i treballar conjuntament per l'efectivitat i per optimitzar costos", explica González.



Per la part escaldenca, la cònsol major, Rosa Gili, ha apuntat que ja fa bastant temps que s'està plantejant aquesta connexió entre ambdues parròquies de la Vall Central. La cònsol ha recordat que l'any 2015 a la parròquia escaldenca hi va haver una forta tempesta que va provocar una esllavissada que va deixar Escaldes-Engordany sense aigua durant tres dies. Aquest problema es va veure agreujat pel fet que l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell es troba en aquesta parròquia, i és inviable que un hospital no tingui aigua. Per aquest motiu, l'any 2022 es va fer una connexió perquè l'aigua de la capital arribés a l'hospital.



CONNEXIÓ AMB SANT JULIÀ DE LÒRIA / El cònsol major de la parròquia laurediana, Cerni Cairat, ha manifestat a González que depèn de com funcioni la connexió de la xarxa d'aigua amb Escaldes-Engordany, estudiaran una possible futura connexió amb l'altra parròquia veïna.



CONSUM D'AIGUA / Preguntat sobre una possible pujada de taxes de consum d'aigua, el cònsol major de la capital, ha explicat que a l'inici del mandat ja van marcar la tendència per tal que el que més consumeix pagui més, i que per aquest motiu "no hi ha visió d'incrementar les taxes". En aquest sentit, Gili ha afegit que fa poc es va començar a fer una campanya per reduir l'ús de l'aigua, i que l'objectiu es continuar fent sensibilitzacions i conscienciant a la ciutadania.