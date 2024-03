Joan Verdú, en perfectes condicions pel gegant de Saalbach

Joan Verdú va tornar als entrenaments fa uns dies i el seu 'feeling' amb l'esquí ha tornat. Amb una adaptació progressiva, els entrenaments de l'andorrà a Reiteralm l'han deixat preparat per la recta final abans de la cita d'aquest dissabte a Saalbach (Àustria).

Després de no poder competir als Estats Units i després de la suspensió per mal temps de Kranjska Gora, ara tota la motivació està posada en les finals de la Copa del Món de Saalbach. L'equip tècnic i l'esquiador Joan Verdú han planificat uns dies d'entrenament a Reiteralm per tal d'anar de menys a més i retrobar les bones sensacions.

Ara mateix, Verdú se sent en bones condicions per competir al gegant de les finals. A Reiteralm s'han fet uns dies de progressió per trobar el punt idoni, després també han sumat uns dies de descans per assimilar-ho tot, i ara només resten un parell de dies d'entrenament a pistes per acabar de tenir-ho tot enllestit.

L'equip arribarà a Saalbach el dijous. La cursa serà a les 09.00 hores la primera mànega, i a les 12.00 hores la segona.