La Fandjudo participa al Campionat d’Occitània de Primera Divisió per equips

Diumenge passat, la Fandjudo es va desplaçar amb l'equip sènior fins a Mesa (França) per participar en el Campionat d’Occitània de Primera Divisió per equips. El conjunt estava format per David Pellicer en -66 kg, Marc Reig -73 kg, Mikel Babi -81 kg, Albert Figueiredo -90 kg i David Lescano -90 kg. El sorteig va fer que els andorrans es trobessin a Balma al primer enfrontament, un dels caps de sèrie, i l'enfrontament va finalitzar 4-1 a favor dels francesos, deixant a l’equip tricolor sense opció de lluitar per les medalles.