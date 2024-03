El freeride torna amb la JAM Extreme i el Freeride Junior Tour

Ambdues competicions es disputaran el mateix dia, així que els corredors del FJT podran córrer en el mateix escenari que els seus homònims majors d’edat i viure de més a prop la tensió i l’adrenalina de l’alta competició. La celebració dels esdeveniments està prevista per aquest dissabte 16 de març, vist que les previsions meteorològiques marquen condicions favorables per a la disputa de la prova.

La JAM Extreme és una de les últimes proves de tres estrelles del circuit europeu FWQ i l’única que es disputa als Pirineus, de manera que els corredors d’Europa que hi participen seran de molt nivell i arribaran a Ordino Arcalís amb l’objectiu de mostrar els seus millors salts de cara a aconseguir sumar punts al rànquing del FWQ i poder accedir a les competicions de quatre estrelles.

Ordino Arcalís serà novament epicentre de l’espectacle freeride aquest cap de setmana amb la celebració de dues proves del Freeride World Tour. Per una banda, tindrà lloc la 12a edició de la JAM Extreme FWQ 3*, emmarcada en el Freeride World Tour Qualifier (FWQ), el circuit que permet sumar punts per accedir al Freeride Word Tour. També tindrà lloc el 2024 YETI FWT Junior Ordino Arcalís, la prova del Freeride Junior Tour que havia quedat suspesa i que ara es reprèn amb unes condicions de neu excel·lents.

