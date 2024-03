El MoraBanc Andorra - Lenovo Tenerife amb solidaritat per l’AMMA

El MoraBanc Andorra sumarà una nova oportunitat per ajudar a l’associació de malalties minoritàries (AMMA) en el matx davant el Lenovo Tenerife d’aquest dissabte (20.45 hores). En un comunicat emès per l’equip, s’ha esmentat que juntament amb les accions de partit, cinc patrocinadors del club faran una aportació econòmica a l’associació en funció del joc de l’equip i les seves estadístiques. És a dir, que com millor juguin els tricolors més diners es recaptaran. Ford Auto-Selecció, Total Energies, Mapesa, Via Moda i Assegurances Cubillas seran els encarregats de fer les seves respectives aportacions segons diverses estadístiques de joc. Els valors contemplats seran els tirs lliures, els triples, les assistències, els rebots i els punts anotats.

Per tant, encoratgen a animar a l’equip més que mai perquè facin les millors estadístiques possibles. Tot, per ajudar a AMMA, una associació sense ànim de lucre formada per persones afectades, famílies i voluntaris. Va néixer amb la finalitat de contribuir en la divulgació i coneixement de les malalties minoritàries d’Andorra, defensar els drets de les persones afectades per aquestes malalties (encara moltes desconegudes o sense tractament) i orientar i ajudar a les famílies.

Aquesta, però, no serà l’única acció que es realitzarà al partit a favor de l’associació. En aquest sentit, AMMA tindrà una parada al hall del Pavelló amb els seus productes i a més, hi haurà unes quantes sorpreses.