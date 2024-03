L'horari, el centre d'alt rendiment i les begudes energètiques marquen la comissió legislativa del Consell dels Joves

El Consell General està acollint aquest matí les comissions legislatives celebrades en el marc del 22è Consell dels Joves, una jornada que ha estat marcada per tres temes claus: la compactació de l'horari lectiu, la creació d'un nou centre d'alt rendiment i la prohibició de la venda de begudes alcohòliques a menors.



La consellera general de Concòrdia, Maria Àngels Aché, membre de la Comissió 1, ha explicat que el primer tema que han tractat és aquesta reforma educativa per tal de compactar l'horari lectiu i fer sis hores, en comptes de set. A més, Aché ha apuntat que els alumnes també han demanat que es facin més activitats i que els expliquin quines són les alternatives professionals que poden trobar en un futur, així com fer activitats més vivencials.



Un dels temes que ha generat més debat durant la jornada ha estat la proposta de la Comissió 2, en la qual proposaven la creació d'un nou centre d'alt rendiment al país. El conseller demòcrata Marc Magallón, ha detallat que s'ha generat un debat "molt enriquidor i interessant", ja que quan ja tenien pràcticament tots els articles canviats i transaccionats i estaven d'acord en tot, s'ha plantejat quins costos econòmics derivats podria tenir aquest projecte. "Sembla que hi ha hagut una mica de retrocés amb tot plegat, i ara inclús s'estan plantejant si cal realment tirar endavant o no aquest centre d'alt rendiment". El conseller també ha apuntat que els alumnes de totes les escoles "venien preparats i sabien el que volien. Hi ha molt intercanvi entre ells".



Pel que fa a la Comissió 3, els joves han presentat una proposta per prohibir la venda de begudes energètiques a menors d'edat. En aquest sentit, la consellera del grup parlamentari demòcrata, Meritxell Alcobé, ha apuntat que "són molt conscients que hi ha un perill per la seva salut. Estan veient que hi ha un consum molt elevat a les escoles d'aquestes begudes, i ha sigut un debat força engrescador i enriquidor". Alcobé ha detallat que, en primer lloc, tenien una mica de dubte sobre si s'havien de prohibir als 16 anys o els 18 anys, i que també han tractat el tema de les begudes isotòniques, on hi ha hagut una mica de controvèrsia, per separar quines són les begudes isotòniques que ajuden al rendiment esportiu i les energètiques que poden ser més estimulants i perjudicials per a la salut.