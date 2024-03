La FAG participa al Faliro RG International Tournament

Avui han marxat cap a Atenes tres gimnastes de la Federació Andorrana de Gimnàstica (FAG) per participar al Faliro RG International Tournament de Gimnàstica Rítmica, que té lloc des d'avui fins diumenge. Les representants andorranes són Lia Puigdemasa, Noa Lepoix i Berta Miquel, que participaran amb els quatre aparells: cinta, pilota, masses i cèrcol. Pel que fa a la programació, el divendres al matí Lepoix i Puigdemasa participaran amb cèrcol i pilota, mentre que Miquel ho farà a la tarda amb els mateixos aparells. Dissabte al migdia, Puigdemasa i Lepoix participaran amb masses i cinta, i Miquel ho farà a la tarda.

Per El Periòdic

