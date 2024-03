Visita d'honor del MoraBanc Andorra pel 31è aniversari de la Constitució

El BC MoraBanc Andorra no ha volgut deixar passar l'oportunitat de celebrar com es mereixen els 31 anys de Constitució andorrana. Segons han esmentat en un comunicat emès pel club, jugadors, cos tècnic i part de l'equip han visitat el Consell General així com la Casa de la Vall. Una visita que ha comptat amb uns guies de luxe com el síndic general, Carles Ensenyat; la subsíndica general, Sandra Codina, i les secretàries de la Sindicatura, Maria Àngels Aché i Carolina Puig. Amb ells, la delegació del BCA ha pogut conèixer de primera mà una part de la història del país.

Un recorregut pels racons més significatius de l'edifici i la sensació d'integrar-se en els mateixos espais que durant segles han estat el centre on els representants del poble andorrà prenien decisions. Una bona forma d'unir-se a la commemoració del 31è aniversari de la Constitució. El club ha volgut agrair aquesta visita amb l'entrega d'una samarreta commemorativa de la cita.

El president del club, Gorka Aixàs, ha afegit que «aquestes visites representen molt, ja que una part important del que fem és la representació del país jugant en la màxima competició del bàsquet europeu». L'activitat s'ha completat amb l'acabada d'inaugurar exposició 'Casa de la Vall, domus concilií' que fa un repàs a tot el que ha significat i significa aquest edifici pel parlamentarisme andorrà i, en general, per a tot el país.