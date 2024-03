Bon joc, pocs encerts

L'estadi Ciutat de València ha sigut l'encarregat de veure el ball entre dos equips que els encanta jugar amb la possessió. Així doncs, el partit que han disputat aquest vespre a València entre la UE Llevant i l'FC Andorra començava amb una gran pressió per part de l'equip local. Els andorrans, doncs, des dels primers minuts han intentat tenir la pilota, i veien com els 'granotes', sense ser el seu estil de joc prioritari, es tancaven al darrere. Així i tot, l'equip local ha intentat trobar espais quan els tricolor perdien la pilota, i han hagut de jugar verticalment per la possessió de joc majoritària dels de Sarabia.

La primera part, doncs, ha sigut un tira-arronsa dels dos equips, que aprofitaven qualsevol errada de l'altre equip per intentar marcar, sense èxit. Dos exemples ben clars han sigut una jugada en què el Llevant ha xutat a boca de canó a porteria i, una espectacular parada de Nico Ratti, ha fet que la jugada no sumés un gol al marcador per als de Felipe Miñambres. Una altra ha estat quan, al minut 42, Lobete ha xutat amb força directament al travesser, sense possibilitat de marcar. La primera part, doncs, ha acabat amb un 0-0 al marcador.

La segona meitat ha començat amb un ritme completament diferent: el Llevant atacava amb gran força, tenint només començar una oportunitat de gol. Tot i que els locals tenien en aquell moment el ritme de partit, els tricolor buscaven la possessió i alguna oportunitat, que la tindrien al minut 55, sense èxit.

Els segons 45 minuts han passat sense pràcticament sense oportunitats, però al principi amb molta possessió dels locals. Així i tot, després del minut 70 l'equip tricolor s'ha espavilat i ha aconseguit trobar, finalment, el control del partit, ja que portava tot el que era la segona part pràcticament només defensant. Els de Sarabia, així, intentaven tenir oportunitats sense cap èxit, i a mesura que els minuts passaven i quedava menys pel final, els dos equips s'anaven posant nerviosos i anaven trencant més el control de l'equip i deixant cada vegada més espais en les dues defenses.

A un minut del final, una falta favorable als valencians donava una última oportunitat per als locals, però una vegada més, Ratti els treia la il·lusió amb una bona aturada. El partit ha acabat, llavors, amb un 0-0.