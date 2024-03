Sarabia: «Amb una mica més, no sé de què, haguéssim guanyat»

L'FC Andorra va sumar ahir un punt després de l'empat a zero contra el Llevant. Un punt important que permet als tricolor quedar-se a dos de l'objectiu, la salvació. El duel, un estira-i-arronsa la gran majoria dels minuts, va deixar poques ocasions clares per als dos equips per poder trencar la igualtat al lluminós. «A la primera meitat ens ha faltat una mica més de convicció per haver-los fet més mal», va comentar ahir Eder Sarabia en la roda de premsa posterior al matx, tot esmentant que els 'granota' només van tenir el remat, «que ens ha pogut costar el gol», i en el qual Nico Ratti va haver de lluir-se per evitar que la pilota entrés al fons de la xarxa. «En la segona, ens ha faltat una mica de control», va afegir l'entrenador basc abans de concretar que els va faltar als darrers minuts una mica més de possessió més llarga en camp contrari. «Marxo amb aquella cosa que amb una mica més, no sé exactament de què, podríem haver guanyat», va assenyalar Sarabia.

De totes maneres, els del Principat necessiten posar el cap en el següent duel, també de vital importància per a les seves aspiracions. Dilluns a les 20.30 hores visitarà el Nacional l'Amorebieta, cuer i contra el qual el punt assolit ahir al Ciutat de València, en cas de victòria, «el veurem més positiu». El de Bilbao apel·la per mantenir la línia que els seus homes porten demostrant en les darreres jornades, i que «això ens porti a estar convençuts i a continuar posant aquesta energia per competir com ho estem fent» per plantar cara a un conjunt que ve en bona dinàmica i que «ens exigirà molt».