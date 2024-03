La selecció sub17 femenina ha caigut per la mínima, al segon partit del Preeuropeu, contra l'amfitriona. Així, Montenegro s'ha endut el duel amb un 1-0 gràcies a un gol de Boričić al minut 39. Les de Càtia da Silva jugaran el darrer matx diumenge contra Lituània a les 14.00 hores.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació