Millors sensacions per a Pagès, 17è al segon sprint de la Copa del Món

L’esquiador de telemark, Lucas Pagès, ha competit avui a la segona cursa de la Copa del Món de Livigno (Itàlia), també sprint. L’andorrà ha estat 17è després d'acabar amb un crono de 1.57.10, amb +16.59 del guanyador, el francès Noe Claye, que s'ha imposat amb 1.40.51.

«Ahir no em va agradar el que vaig fer. Avui a la primera mànega, complicada, no ha estat del tot bé. A la segona mànega, encara complicat, no arribo a fer el que he de fer i el salt se’m fa difícil després de les lesions que he tingut», ha explicat Pagès. «He fet els dos girs en telemark però després he vist que no tenia la línia, i he fet en alpí per tornar-me a ficar bé i tornar-me a ficar a la cursa. Després d’aquest gir ja he fet bons girs en telemark i estava bé, és un dia positiu», ha manifestat l’esquiador.

Demà divendres, última cita a Livigno, amb la cursa en clàssic.

Copa d’Europa de Norefjell / Avui s'ha disputar a Norefjell (Noruega) el segon eslàlom de la Copa d’Europa, amb Carla Mijares, que no ha pogut completar la primera mànega. A una pista molt trencada, l’andorrana no ha pogut adaptar-se al terreny i no vh completat la primera mànega.

«Era un dia molt complicat, ha plogut a la nit i estava dur al principi, però després s’ha trencat la pista i no s’ha pogut fer més», ha explicat el tècnic Josh Alayrach. Ara Mijares pensa en la següent cita de Copa d’Europa, aquest dissabte a Hafjell (Noruega), on també correran Àxel Esteve i Xavier Cornella.