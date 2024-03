Max Palmitjavila, bronze U20 a la Sprint Race

En categoria femenina, Lea Ancion ha finalitzat en quarta posició, completant una semifinal molt bona i assolint la tercera posició. En categoria U20 masculina, el millor andorrà ha estat Max Palmitjavila, travessant la línia de meta de la final en una quarta plaça. Una penalització a l’espanyol Biel Pujol, però, l’ha fet pujar al podi en tercera posició, aconseguint la primera medalla per Andorra en aquesta Youth World Cup. Miquel Naudi i Marc Casanovas no han pogut passar dels seus respectius quarts de final.

L'equip nacional juvenil de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) continua donant el seu màxim a Molde (Noruega), disputant els Youth World Cup d’esquí de muntanya. Aquesta tarda ha estat el torn de la Sprint Race, una modalitat molt explosiva en un circuit molt ràpid amb pujada, baixada, tram amb esquís a la motxilla i canvis de pells. En aquesta prova hi ha hagut uns quarts de final, dues semifinals i una final amb els millors sis atletes.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació