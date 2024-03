Els Special Olympics Andorra organitzen el XV Trofeu Internacional d’Esquí

La federació esportiva Special Olympics Andorra, patrocinada per Creand Fundació, prendrà part en el XV Trofeu Internacional d’Esquí, competició organitzada per ells mateixos i en la qual també hi participaran delegacions d’Espanya, Mònaco i, per primera vegada, Portugal. La cursa consistirà en un eslàlom gegant de dues mànegues i tindrà lloc demà a la pista de l’Esparver de Soldeu-El Tarter (Grandvalira).

Hi participaran 48 corredors que estaran acompanyats per 10 entrenadors. La delegació andorrana té 15 esportistes i compta amb tres entrenadors. La d’Espanya està composta per corredors que provenen d’Aragó i de Catalunya i està formada per 12 corredors i tres entrenadors. La delegació de Mònaco està composta per sis corredors i dos entrenadors, mentre que la delegació portuguesa està formada per cinc corredors i dos entrenadors.

Els corredors arribaran avui a la tarda i demà competiran a les pistes de Soldeu-El Tarter. Posteriorment a la competició, tindrà lloc un dinar i l’entrega de premis. Per acabar de gaudir de la jornada tots els participants assistiran als tobogans de l’Splash del Palau de gel de Canillo.

Creand Fundació és l’espònsor oficial de la federació esportiva Special Olympics Andorra des del 2007, amb l’objectiu de fer possible la integració social dels atletes, així com l’organització i la seva participació en esdeveniments nacionals i internacionals d’aquestes característiques. Es tracta d’un recolzament a una iniciativa que té com a missió la integració de les persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual en la societat, en condicions d’igualtat amb la resta de ciutadans, a través de l’esport. La pràctica esportiva és una via de desenvolupament personal i social, que millora la qualitat de vida i engresca en la superació personal.

A banda de Creand Fundació, el XV Trofeu Internacional d’Esquí també compta amb la col·laboració del Comú de Canillo i de Grandvalira Social, a més del suport d’AINA i l’hotel Nòrdic.

Acompanyaran la competició 12 voluntaris, entre els quals es troba un equip de doctores de la Universitat Miguel Hernández d’Elx que farà un estudi de l’afectació que té l’esport en les persones amb discapacitat intel·lectual a l’hora de trobar feina.