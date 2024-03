Recuperar sensacions i trobar-se de nou

Després de la desfeta a Palència, el MoraBanc Andorra juga demà (20.45 hores) contra el Lenovo Tenerife amb l'objectiu de recuperar sensacions i la seva millor versió. «No sé si estem lluny d'aquesta», ha indicat aquest matí Natxo Lezkano, tot assenyalant que l'aturada per les finestres FIBA i la Capa del Rei «ens han vingut malament». «La tornada dels jugadors que han estat fora no ha sigut la millor», ha sentenciat el tècnic abans d'afegir que el duel contra els canaris serà un test per veure «en quin nivell estem i veure si podem recuperar el que teníem abans de l'aturada, que és quan hem estat més a gust i hem jugat millor».

Els tricolor mantenen el marge de dues victòries per sobre el descens a 10 jornades pel final de la competició i els andorrans, ara per ara, no volen capficar-se amb la classificació: «Queda temps per mirar-se a un mateix i ens hem de centrar en el dia a dia per estar el millor preparats». «Dona igual contra qui i on, el nostre deure és donar el màxim. Això és el que ens preocupa, no les classificacions», ha asserit Lezkano.

Així doncs, la Bombonera rebrà demà la visita dels de Txus Vidorreta, a quarts de la Lliga de Campions i setens a l'ACB. Els canaris són de les millors defenses de la lliga i dels tres millors atacs, a banda de ser un dels conjunts amb més experiència de la competició. Destaquen jugadors en totes les posicions, «amb dos bases que dominen totes les situacions, però sobretot el bloqueig directe», i noms com el de Kyle Guy, Gio Shermadini i Fran Guerra, que se sumen al de Marcelinho Huertas i Jaime Fernández.

Una de les claus radicarà en no repetir el primer quart que els andorrans van fer a Castella i Lleó, a més de «sortir amb molta energia i concentració» per fer front a un equip molt tàctic com el Tenerife. En principi sense baixes, el MoraBanc Andorra podria recuperar Stan Okoye.

En darrer lloc, i demanat per l'arbitratge, Lezkano ha comentat que «és un factor determinant en tots els partits, que algunes vegades cap a bé, i altres, per malament». «Ens hem de centrar en el nostre treball i deixar-los tranquils, tenen molta influència en el joc i ho han de fer molt bé», ha finalitzat.