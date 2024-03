Gina del Rio, segona a l’sprint de la Copa d’Europa de Dobbiaco

Gina del Rio ha sumat un nou podi aquesta temporada i ho ha fet sent segona a l’Sprint, la primera prova de la Copa d’Europa de Dobbiaco (Itàlia), cita que tanca la competició continental aquesta temporada.

A les qualis, l’andorrana ha aconseguit classificar-se amb el segon temps, 3.28.99, això ha estat +8.02 del millor registre, que ha sigut per a la italiana Iris de Martin amb 3.20.97. Als quarts de final, del Rio ha guanyat al seu grup per davant de la francesa Margot Tirloy i la italiana Beatrice Laurent, mentre que a les semifinals, l’andorrana també s’ha imposat, superant en meta a la francesa Maya Desseux i la txeca Anna Mirleska. A la gran final, l'andorrana ha lluitat frec a frec amb la italiana de Martin, però aquesta s’ha imposat al final a l’sprint. Del Rio ha fet 4.45.45, i de Martin 4.45.09. La francesa Leonie Perry, tercera, ha arribat a dos segons.

A la general, tot i que la victòria de del Rio ja està assegurada després de l’anterior cursa de Copa d’Europa, ara l’andorrana suma 1.100 punts, per davant de de Martin, amb 760, i la també italiana Maria Gismondi, tercera amb 736.

Demà dissabte es disputa l’última cursa per a Gina del Rio -diumenge és per relleus i ella no hi participa- amb els 10km individuals en patinador.