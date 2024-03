Verdú: «És una pista no excessivament difícil però és bastant llarga i serà dura»

Joan Verdú disputa demà l’última cita de la Copa del Món de gegant. Serà a Saalbach (Àustria) amb la cursa corresponent a les finals. L’andorrà ha realitzat avui una sessió d’entrenament suau en pista, amb dues baixades i una última sessió d’activació física a la tarda. L’andorrà se sent recuperat i amb ganes per donar-ho tot. La primera mànega serà a les 09.00 hores i la segona a les 12.00 hores, i l'esquiador sortirà amb el dorsal 12.

«Afortunadament ja estic molt millor de l’esquena. Ha estat un mes difícil, físicament i també mentalment perquè no he pogut córrer les últimes proves del campionat, sabent que estava a molt bon nivell. Això fa mal, perquè crec que podia fer bones carreres i era una bona oportunitat per continuar sumant punts. Però, la bona notícia és que ara he estat entrenant amb normalitat», ha comentat l’andorrà tot indicant que ara se sent bé i preparat per poder córrer «en condicions òptimes per poder rematar una temporada amb alts i baixos».

Aquesta última setmana Verdú ha estat entrenant a Reiteralm, un bloc de preparació física i també d’entrenament a pista, on ha pogut tornar a l’entrenament normal amb intensitat i diverses mànegues que «m’han anat molt bé per tornar a agafar el feeling».

Respecte a la pista per demà, «la conec, a més aquest hivern vam poder esquiar un parell de dies aquí, així que la tinc bastant present. És una pista no excessivament difícil però és bastant llarga i físicament serà dura, i donen una mica de pluja. És una condició que m’adapto bé, m’agrada, i serà un dia per donar gas i intentar rematar», ha esmentat Verdú.

Copa del Món de Livigno / Lucas Pagès, esquiador de telemark, ha competit avui a la cursa de clàssic de la Copa del Món de Livigno (Itàlia), en la qual ha finalitzat 15è. L’andorrà ha acabat amb un crono de 2.27.94 en la que ha estat l’última cursa d’aquesta Copa del Món italiana. La victòria ha estat per al noruec Trym Nygaard Loeken, amb 2.10.37, mentre que el podi l'han completat els francesos Noe Claye (+1.64) i Yoann Rostolan (+4.94), segon i tercer, respectivament.