Montpackers: la digitalització de l'Andorra natural

La poca informació digitalitzada verificada i el desconeixement dels turistes envers les rutes naturals del país van ser les dues raons principals per les quals Anton Òdena i Marc Huguet van decidir crear Montpackers: una aplicació en col·laboració amb diversos comuns del país que vol apropar l'Andorra més natural a la societat. La idea principal? Tenir tota aquesta informació agrupada en un únic portal. En ser experts en tot el terreny tecnològic, no va suposar una gran dificultat engegar-la. "Era un projecte en addició a les nostres feines. Primer vam pensar-ho tot molt bé i quan ho teníem ja controlat, vam començar a programar-ho", explica Òdena.

La totalitat de les rutes que es poden trobar actualment a Montpackers han estat digitalitzades una per una amb "les guies que ja estaven creades". A partir d'aquesta fase, és on van entrar en joc els comuns, que segons el cofundador i CEO de l'empresa van ser de gran ajuda per oficialitzar i professionalitzar encara més les referències prèvies. "Tots els trajectes d'Escaldes-Engordany i la Massana ja estan dins de l'aplicació, i també a la web", esmenta, remarcant que per ara, són les úniques parròquies que ho tenen al 100%. A més, també han pogut realitzar col·laboracions amb el trajecte de la Jorma Urban Trail, disponible per realitzar-ho en l'època de l'any que l'usuari decideixi.



Canvis i col·laboracions / Evolucionant-ho fins al punt en què ja ha deixat de ser un projecte personal i s'han anat afegint més treballadors com programadors, digitalitzadors, ajudants de creació, entre d'altres. De fet, ha estat tal l'evolució que no només és una app, sinó també una variant de negoci: Montpackers per destinacions. "Aquest és un producte que qualsevol empresa, destinació o hotel pot tenir en el seu emplaçament, amb la seva marca, el seu logo i els seus colors", assenyala Òdena. Aquí al país, és operatiu en certes empreses, com en la mateixa oficina de turisme de 'Visit la Massana' a través d'una pantalla gegant interactiva.

Pot semblar que en ser un nou producte, que està dedicat a un sector de la societat específic, no arribarà a molta gent. No obstant això, els fundadors van experimentar des del primer moment una gran allau de descàrregues, la qual ha perdurat amb el temps. Aquesta consolidació els ha portat a participar per primera vegada en el Mobile World Congress celebrat a Barcelona el passat mes de febrer. "Hem obtingut experiències superpositives. Al final és un entorn de 'start-ups' i empreses tecnològiques, per tant, pots crear sinergies i trobar relacions amb altres empreses", explica amb entusiasme. L'experiència, però, els hi ha fet localitzar proveïdors de diverses tecnologies amb la finalitat de poder integrar-hi intel·ligència artificial (IA) o inclús, recollir dades.



Novetats en curs / Òdena revela que actualment estan treballant a convertir les destinacions perquè siguin més intel·ligents, en relació amb la campanya ja llençada amb Andorra Turisme i National Geographic. "El que volem és recollir dades sobre quin és el comportament dels visitants dins del territori andorrà a través de reptes de gamificació", esmenta, i afegeix que la IA entra a formar part del nou repte per "poder ajudar a planificar el viatge i millorar així l'experiència dels usuaris". En paral·lel, han començat a expandir el 'software' per a destinacions en diferents negocis a Espanya, i tot i que van a poc a poc, no descarten expandir-ho a altres països.