Verdú torna a fer història amb una 2a plaça a Salbaach

Joan Verdú ha tornat a fer història després d'assolir aquest migdia la segona posició a les finals de la Copa del Món de gegant a Saalbach (Àustria). L'andorrà i el seu equip van decidir tornar a competir després d'unes molèsties que va patir a l'esquena, i la tornada no ha pogut anar de la millor manera. Cal recordar que Verdú ha sortit amb el dorsal 12, i a la primera mànega ha finalitzat 5è a 33 centèsimes del podi. Ja en la segona, ha acabat 2n en el que ja és la millor plaça mai assolida per un andorrà en unes finals de la Copa del Món. Ha tancat el curs amb l'11a posició general.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació