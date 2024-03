L'aventura solidària de Karaban arriba a Namíbia

Els membres del projecte solidari Karaban, Elena Milà i David Vilanova, després de pedalejar 175 dies i resseguir tota la costa oest de Sud-àfrica, comencen el seu pas per Namíbia. Cal destacar, que la iniciativa té com a objectiu pedalejar amb bicicletes-caravana per ajudar a nens i nens que viuen als carrers.

Tot i això, encara els hi esperen 6.500 kilòmetres pel continent africà amb la previsió de travessar Namíbia, Zimbàbue, Zàmbia, Malawi, Tanzània i Kènia. El país on s'ubiquen ara, serà el que els suposarà el repte més gran a causa de les llargues distàncies, les condicions climatològiques i la manca d'aigua.

L'objectiu solidari segueix en ment de Milà i Vilanova que preveuen continuar recaptant fons "per donar suport a l'ONG Kings and Queens of Kibera i a la resta de la comunitat dels suburbis de Nairobi", expliquen en el seu comunicat. Al mateix temps, han aprofitat per anunciar que set nens/es han estat acceptats com a interns als instituts de Nairobi i que estaran sota la tutela de l'ONG per cobrir les seves necessitats.