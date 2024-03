Lea Ancion, dins del top5 U20 a la Individual Race

Matí dur i intens el viscut a Molde (Noruega) per part de l'equip nacional juvenil de la FAM, que ha disputat la prova més dura i exigent dins la Youth World Cup d’esquí de muntanya. Avui ha estat el torn de la Individual Race.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació