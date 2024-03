Gina del Rio, 6a als 10km individuals de la Copa d’Europa

Guanyadora de la Copa d’Europa / L’esportista andorrana ha tancat la temporada com a campiona d’Europa júnior, títol que ja es va assegurar fa unes setmanes. Ahir a l’sprint de Dobbiaco va ser segona, i avui sisena, amb la qual cosa ha tancat el cap de setmana i la competició amb un total de 1.140 punts en la classificació general. Així, ha estat líder i guanyadora indiscutible. Segona a la general ha acabat la italiana de Martin, amb 840 punts, mentre que tercera ha finalitzat l’alemanya Charlotte Boehme amb 747.

Gina del Rio tancava avui la Copa d’Europa FESA Cup, i la temporada, amb la cursa de 10km júniors individual en lliure de Dobbiaco. L’andorrana ha estat 6a, i marxa de la competició com a campiona continental. La fondista de la FAE ha sumat aquesta temporada cinc victòries en la Copa d’Europa i vuit segones places. Avui, a la cursa que tancava la temporada i sense res en joc perquè ja tenia assegurat fa setmanes el títol de campiona d’Europa, ha estat 6a als 10km individuals. Ha fet un temps de 26.09,8, amb +38,1 de la guanyadora, que avui ha estat la italiana Beatrice Laurent amb 25.31,7. El podi l’han completat la francesa Margot Tirloy (+17,9) i la italiana Iris de Martin (+23,6).

Per El Periòdic

