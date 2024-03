Irineu Esteve tanca els 20km mass start de la Copa del Món de Falun

Irineu Esteve ha tancat avui la Copa del Món amb els 20km mass start en lliure, última cita de les finals que s'han disputat aquest cap de setmana a Falun (Suècia). L'andorrà ha estat 40è.

Esteve ha finalitzat un temps de 48.42,0, a 1.35,6 del guanyador, que avui ha tornat a ser el noruec Johannes Hoesflot Klaebo (47.06,4). L'andorrà ha acabat a 41 segons del 30è. Esteve, que sortia molt endarrerit amb el dorsal 57 perquè li han pujat molt els punts a causa de la inactivitat d'aquesta temporada, a la primera volta ha vist com el ritme era lent i s'ha quedat enrere, però ha començat a reaccionar per recuperar posicions. "He anat empalmant amb grups i al final l'última volta sí que se m'ha fet una mica dura", segons ha explicat, i ha perdut algunes posicions.

"Dissabte en tècnica vaig esquiar bastant malament. Era la cinquena intensitat en tres mesos de clàssic, així que tampoc podia pretendre molt. El feeling i això, bastant bé, però el resultat va ser el que va ser (43è). Avui, sincerament, pensava que estava molt fort. Crec que estic en molt bona forma, però el resultat no ho ha reflectit. Sincerament, estic una mica decebut aquest resultat perquè pensava que podia estar al top30 i no ha sigut així", ha explicat el fondista abans d'afegir que està "content en general perquè he intentat arribar aquí amb tot el que podia, no ho he donat per perdut i cada cop ha anat millor. L'esquena va bé, així que és una llàstima que s'acabi ara la temporada, quan començo a trobar-me molt bé".

Gina del Rio rep el títol de campiona d'Europa júnior / Avui ha tingut lloc a Dobbiaco el lliurament de premis de final de temporada de la Copa d'Europa FESA Cup, competició que ha guanyat Gina del Rio en categoria júnior. L'andorrana ha rebut avui el seu trofeu.

Gina del Rio ha pujat avui al podi com a campiona de la Copa d'Europa júnior 2024. L'andorrana, que avui no competia perquè era dia de relleus per equips, sí que ha estat present a la cerimònia de premis on ha estat acompanyada al podi per la italiana Iris de Martin Pinter (845 punts), segona, i l'alemanya Charlotte Boehme (762), que ha estat tercera. L'andorrana ha guanyat aquesta edició de la Copa d'Europa FESA Cup amb 1.140 punts.