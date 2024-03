Argent per Reig i Lescano, i bronze per Juárez al Campionat de França

El judoka Marc Reig (-73 kg) es va penjar l'argent després de guanyar quatre combats. En la categoria +100 kg, David Lescano va seguir les passes del seu company i també va pujar al podi, aconseguint una victòria per la segona posició. Pel que fa al femení, Cristina Juárez (-63 kg) va poder guanyar en dos combats i es va fer amb la medalla de bronze.

La Fandjudo continua sumant triomfs en aquesta temporada. El passat cap de setmana, l'equip sènior va participar a la zona oest d'Occitània, on es va disputar el Campionat de França, corresponent a la 3a divisió, i en el qual es van emportar tres medalles i la classificació al pròxim Campionat d'Occitània (27 d'abril).

