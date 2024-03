Arresten per positiu en drogues el conductor d’una furgoneta després d’accidentar-se

La Policia va detenir un home de 41 anys per conduir sota els efectes de les drogues. L’accident va tenir lloc a la CG2, a Encamp, a la sortida d’una rotonda. Després d’un altre accident amb danys materials, en aquest cas a la rotonda de Meritxell, a Canillo, es va arrestar un conductor de 38 anys amb una taxa d’alcoholèmia d’1,58. A més, se’l va trobar en possessió d’una petita quantitat de marihuana i, quan se li va efectuar la prova de tòxics, també va donar positiu en drogues al volant. Dues persones més, un jove de 21 anys i un altre de 24 van quedar arrestats per conduir sota els efectes de les drogues.

Per El Periòdic

