Vicky Jiménez diu adeu al Màsters de Miami

Les tenistes dotaven d'una darrera bala per colar-se en la segona ronda de classificatoris, la qual va semblar un 'déjà-vu'. 1-1 al marcador amb dos trencaments de serveis. Jiménez ho tenia fet al 4-2, tan sols li quedava mantenir-se al matx, però un 15-40 li va doblegar els esquemes. A partir d'aquí, la jove va finalitzar en un altre 4-6 un partit que pareixia perdut en el primer set.

El segon set, però, va fer un gir inesperat. Carlé va començar amb un 0-40 favorable, que Jiménez arribaria a posicionar al 30-40. Tanmateix, l'argentina va treure totes les seves forces per guanyar el tercer joc en el partit i, a més, obtenir un 'break'. I la dinàmica de trencar serveis es va mantenir fins al 3-2, en què la 319a al rànquing WTA va remuntar un 0-30. Al 4-4, Carlé aconseguia el punt al primer 40 iguals i va tancar la mànega amb un joc en blanc (0-40) que feia el primer 4-6.

La tricolor, que ha rebut una 'wild card' pel quadre previ, va iniciar el partit de manera espectacular. Ambdues tenistes van poder conservar els primers serveis fins al 2-1. Carlé va empatar el 30-0 que havia aconseguit Jiménez Kasintseva al rest. Però, el marcador passaria ràpidament als 40 iguals i l'andorrana va trencar el servei al segon 'deuce', amb només una doble falta i un potent 77% d'encert en els primers serveis. A partir d'aquest moment, li va anar tot de cara fins al 5-1, al qual va arribar després de remuntar un 0-40 en contra. Tan sols va perdre un joc més, per acabar-ho amb un 6-2.

L'any passat Vicky Jiménez va caure en primera ronda del quadre oficial del Màsters de Miami. Enguany, també ha caigut en el partit inicial, però, dels classificatoris contra la 99a al rànquing WTA, l'argentina Lourdes Carlé. Tot i el duel boig, en què va tenir ocasions per rematar la victòria, finalment no va arribar a aguantar el partit de més de 2.45 hores a tres sets (6-2; 6-4 i 6-4).

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació