Isona Nicolás i Inés Chevalier, bronze al Campionat de Madrid Infantil

Isona Nicolás i Inés Chevalier es van endur el bronze al Campionat Oficial de Madrid Infantil que es va disputar el passat cap de setmana a Arganda del Rei. Es tracta d'una competició que dona accés a les places per poder disputar el Campionat d'Espanya Infantil, i Karate Xavi Andorra s'hi va presentar amb cinc karatekes (entre ells Nicolás i Chevalier) que van competir en la modalitat de Kumite (Combat).

Nicolás s'estrenava en l'equip de competició del club i va participar en -30 kg. En la primera ronda va superar a Mia Fernández per 5-1. En la segona, es va enfrontar a Valeria Serrano a la que va guanyar per un clar 6-0, i en la tercera es va veure les cares amb Laia Porras, a la que no va poder vèncer perdent el combat per un ajustat 1-0. Donat que Porras va arribar a la final, Nicolás va entrar a la repesca. Així, en el combat per la medalla de bronze, es va enfrontar a Alba Lozano a la que va superar per 2-0. En la mateixa categoria també va participar Martina Sánchez, que també s'estrenava en l'equip de competició de Karate Xavi Andorra. Sánchez es va enfrontar en la primera ronda a Alícia Fernández, a la que no va poder superar perdent per 2-0 i es va quedar sense poder entrar en repesca.

Per la seva part, Chevalier va participar en Juvenil -42 kg. Va passar la primera ronda per sorteig (BYE), mentre que en la segona es va enfrontar a Itziar Criado a la que no va poder superar perdent per 6-0. Com en el cas anterior, Criado va arribar a la final i Chevalier va entrar a la repesca. En el combat per la medalla de bronze, va lluitar contra Zaida Lozoya a la que va poder guanyar per 1-0.

D'altra banda, Jan Mellado (-30 kg) i Alex Mellado (-35 kg) van caure a primer ronda, sense poder entrar a la repesca.