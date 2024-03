Espot es suplantat amb intel·ligència artificial per vendre inversions

Nou intent d'estafa a les xarxes socials, aquest cop amb el cap de Govern, Xavier Espot, com a protagonista indirecte d'ella. A través de l'utilització de la intel·ligència artificial, la imatge de l'esmentat ha sigut utilitzada en un vídeo en què, a través de la seva imatge i la veu modificada, oferia als residents poder entrar a formar part d'un programa d'inversions que permet augmentar una quota inicial de 250 euros fins a 30.000 en només tres dies.

El vídeo adjunta també un enllaç per obtenir més informació, en el qual, un cop fas click, et redirigeix a una pàgina web anomenada Immediate Edge. Sota la frase "¿Convertir 250€ en 30,000€ en 3 días es imposible? Con Immediate Edge, ¡puedes hacer aún más!", el web es presenta com la millor plataforma d'inversió innovadora d'Elon Musk en 2023, segons els Forex Awards. A més, també insten als usuaris a registrar-se quan abans millor: "¡Apresúrate y regístrate gratis ahora mismo y ten la oportunidad de deshacerte de los créditos y las dificultades financieras! ¡Tu gerente personal te está esperando".

El vídeo ha circulat ràpidament per les xarxes socials, amb més de 1.000 reproduccions en poc més de dues hores. Els fets es troben ja en coneixement de la Policia, la qual està analitzant el cas acuradament per esbrinar quin ha sigut l'origen del vídeo.