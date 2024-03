La Fiscalia demana 15 mesos de presó condicional per una baralla succeïda el 2018

La Fiscalia demana 15 mesos de presó condicional i una indemnització de 4.000 euros per la suposada víctima que hauria patit una agressió la matinada del 22 de juliol del 2018 a la discoteca juvenil de l'avinguda Salou. Els fets haurien començat quan el perjudicat es trobava amb la seva parella en el local nocturn. En aquell moment, l'encarregat del VIP del local hauria apartat a la parella del perjudicat, provocant l'inici d'una baralla entre els dos mencionats.



Segons han detallat durant la vista celebrada aquest matí, l'encarregat del VIP va avisar a seguretat perquè l'estaven molestant. Hauria estat en aquell moment quan l'acusat hauria vingut per darrere i agafat al perjudicat per endur-se'l fora del local: "El vaig empènyer", ha confessat aquest, tot detallant que "li vaig donar una bufetada al costat dret de la cara". Segons apunta, "va ser per treure-me'l de sobre que no pas per fer-li mal". El cop li hauria fracturat la mandíbula, el que el va fer estar dos dies ingressat a l'hospital i requerir tractament mèdic posterior.



Des de la Fiscalia han destacat que el propi encautat hauria reconegut tant en la sessió d'avui com a la declaració que va fer el seu dia tant a la Policia com a la Batllia, que hauria agredit al lesionat. També han apuntat que els testimonis s'han mantingut constants amb els detalls, com per exemple amb què l'acusat portava uns guants negres reforçats o que la víctima es queixava de malestar i tenia sang a la boca. A més, l'informe forense constata que les lesions concorden amb els fets descrits.



Per aquest motiu el Ministeri Fiscal ha sol·licitat que es condemnés d'un delicte major per lesions doloses que han requerit tractament mèdic posterior, amb una pena de 15 mesos de presó condicionals, i pagui 2.142,94 euros a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), i, juntament amb l'asseguradora de l'establiment, pagui una indemnització de 4.000 euros al perjudicat, així com els interessos legals que puguin correspondre.



Per part de la defensa, demanen l'absolució de l'acusat, ja que destaquen que des del moment que s'haurien produït els fets fins al moment que el perjudicat va acudir a l'hospital, haurien passat unes 40 hores. Un fet que la defensa apunta que és important perquè "no es descarta que hagi caigut o que hagi pogut passar qualsevol cosa en aquestes hores", ha afirmat l'advocat de la defensa. A més, també consideren que els testimonis es contradiuen en com es va perpetrar l'agressió, i que l'atestat de la policia detalla que no van apreciar cap lesió ni marca de sang quan van ser requerits al lloc dels fets. La resolució de la sentència serà el proper 10 d'abril a les 13.00 hores.