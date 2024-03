Debut d'Andona Racing a la Copa d'Espanya

L'equip d'Andona Racing ha participat per primer cop a la Copa d'Espanya IV Gran Premi Igartza, disputada a Guipúscoa (País Basc). En un comunicat emès pel club, han valorat la seva presència com a "increïble", tot i patir un contratemps durant els primers cinc quilòmetres (sense lesions), el qual va deixar-les fora. Una cursa dura amb un nivell alt, amb 147 corredores d'elit (sub23) i un pilot de més de 130 corredores entre júnior i màster. A banda, van poder gaudir de la cultura, afició i ciclisme del País Basc i de com les van atendre la federació guipuscoana, amb els exgrans ciclistes professionals Abraham Olano i Ainhoa Olatzabal.

El circuit va comptar amb dos ports de muntanya de 2a i 3a categoria exigents, amb baixades i terreny molt ràpids, la qual cosa no va ajudar al fet que el pilot donés aire per entrar. A dos minuts de distància se'n van sortir de la cursa, el que va ser "una llàstima", ja que només van aconseguir finalitzar 47 de les 147 ciclistes. També han volgut incidir en el fet que la prova ha servit com a guia de tot el treball que tenen per davant, en què han afirmat que "si continuen treballant fort, podrem somiar en estar al capdavant".

Una copa que només ha estat l'inici d'aquesta temporada. Ara, els hi espera la següent prova al Campionat del Maresme programada pel 24 de març.