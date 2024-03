Caminal serà a les finals de Copa d'Europa a Kvitfjell

Les finals de la Copa d'Europa de velocitat donen el tret de sortida aquest dimarts a Kvitfjell (Noruega), on estarà present Jordina Caminal. L'esquiadora correrà en dues disciplines: descens i supergegant. La primera presa de contacte amb la pista la farà demà amb el primer entrenament del descens. El segon està programat per dimecres i la cursa es disputarà dijous. En canvi, divendres es tancarà la cita amb el supergegant. Tots els esdeveniments estan programats per a les 10.00 hores.

Garcia, 'DNF' als Nacionals de Letònia / Aquest dilluns s'han iniciat les carreres a Pozza di Fassa (Itàlia), en concret, ha estat el torn del gegant NJC (Nacional de Letònia), en què Clàudia Garcia era al portilló de sortida. La tricolor se situava 18a en una primera mànega que ha anat de menys a més: al primer sector marcava el 20è temps, per rebaixar-ho fins al 18è al segon i pujar tres places més en el darrer. Al segon descens, però, i tot i que estava millorant els registres previs (12a posició) abans d'iniciar el tercer sector, ha quedat fora de la cursa.

Al calendari estan programades quatre curses més en l'estació italiana. De fet, demà se celebrarà un nou gegant, en aquest cas del Nacional d'Estònia (NC), en el qual tornarà a esquiar Garcia i debutarà Íria Medina. Dimecres i dijous serà el torn de Carla Mijares per l'eslàlom del NJC de Letònia i NC d'Estònia, respectivament.