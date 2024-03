Estudi de rendiment biomecànic pels nedadors preseleccionats de l’Equip Nacional

El divendres passat, una expedició de 13 nadadors de l’Equip Nacional d’Andorra es va desplaçar des de diferents ciutats d’Espanya i Europa fins al centre d’alt rendiment (CAR) de Sant Cugat per sotmetre’s a un estudi biomecànic individual. La Biomecànica és una disciplina que estudia i fa anàlisi del moviment del cos humà, i el departament de Biomecànica esportiva del CAR de Sant Cugat és un referent internacional quant a la recollida i posterior interpretació de les dades.

Convocats per la Federació Andorrana de Natació (FAN), van assistir els internacionals: Alexandra Mejia, Bernat Lomero, Tomàs Lomero, Aleix Ferriz, Patrick Pelegrina, Tresa Vergés i Biel Cuen; i els nedadors, Dídac Rayo, Aritz Moreno, Max Suarez, Jan Font, Clara Galí i Isabel Montoro. La llista de preconvocatòria també encloïa als internacionals Nàdia Tudó, Kevin Teixeira i Arnau Segarra. Els dos primers no van poder participar per compromisos esportius, i Segarra va ser baixa per molèsties físiques. El director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, i l'assistent i segon entrenador, Pablo Prieto, van ser els tècnics responsables.

L’estudi ha permès la recollida de dades individuals que derivaran en recomanacions amb base científica, que a curt termini, contribuiran a optimitzar l’entrenament per fer més eficient el moviment tècnic de cada nedador dins l’aigua.

La preselecció de 16 nedadors conforma la base de l’equip andorrà que podria representar Andorra als Jocs dels Petits Estats, el 2025, no és pas una llista definitiva i encara podria canviar.