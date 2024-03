La FAF, nou col·laborador del #dotzexdotze

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) s'afegeix al moviment #dotzexdotze que lidera Andtropia, donant suport a les ONG i els projectes protagonistes de cada mes. A més de fer una donació econòmica mensual al projecte protagonista, la col·laboració suposarà també donar visibilitat a les ONG del #dotzexdotze a través de diferents iniciatives que s'organitzaran conjuntament i s’amplia a que, en les properes temporades, l’equip de futbol de l’ENFAF pugui portar el logotip del moviment a la seva samarreta.

Tal com declara el president de la FAF, Fèlix Álvarez, aquesta col·laboració va en la línia de la seva missió i valors, com és "donar suport al teixit associatiu del país, en especial, aquest que dona suport als col·lectius socials que més ho necessitin, tant a nivell local com a nivell internacional."

Per la seva banda, la fundadora d’Andtropia i que lidera el moviment #dotzexdotze, Marta Alberch, assegura que “aquesta col·laboració és una mostra més que esport i solidaritat sempre van de la mà i obtenen resultats i impacte per millorar la nostra societat”.