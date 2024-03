González i Losada es reuneixen amb els veïns desallotjats de l’avinguda Santa Coloma 28

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, acompanyat de la cònsol menor, Olalla Losada, i la consellera del Departament Social del Comú, s'han reunit a la tarda amb els veïns de l’edifici de l’avinguda Santa Coloma 28, els quals van haver de ser desallotjats el darrer estiu per la seva seguretat. L’objectiu de la trobada ha sigut escoltar els diferents neguits dels inquilins i mostrar la voluntat de la corporativa comunal d’estar al costat de totes les famílies víctimes del succés. Així doncs, l’acte ha servit perquè tant González com Losada poguessin tenir una primera pressa de contacte amb els veïns afectats, així com per copsar també els neguits que van ser transmesos al llarg de la trobada. A més, els cònsols de la capital han pogut detallar els costos que ha suposat tot el procés d’estabilització inicial dels edificis dels números 28 i 30 de l’avinguda Santa Coloma, així com el reallotjament de les persones que hi vivien en ells. La xifra ascendeix fins als 384.800 euros, els quals han sigut donats per part de la corporativa comunal.

Sis mesos fora de casa/ Va ser el 30 d’agost del 2023 quan 68 persones van haver de ser desallotjats dels seus habitatges per diversos moviments percebuts als edificis. En aquell moment, es va dictaminar que el desallotjament només s’estendria durant tres mesos, fins constatar que els pisos eren segurs, però sis mesos després sembla que la situació encara es dilatarà més en el temps.