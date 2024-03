Han deixat escapar la gran oportunitat

Amb la gran ocasió, en cas de victòria, de sortir del descens, l'FC Andorra no l'ha aprofitat i ha caigut contra l'Amorebieta per 0-1, quedant-se encara més endins del pou en el qual es troben.

Tots dos conjunts es jugaven molt, i ja des de l'inici del partit ha quedat més que clar. Els dos han sortit a pressionar a dalt a la recerca d'obtenir la pilota i ser els dominadors del joc, i aquesta ha estat la dinàmica dels primers minuts, que no ha gaudit de cap ocasió. La primera ha sigut pels locals al minut 15, quan Rubén Bover ha rematat de primeres una centrada de Diego Pampín que se n'ha anat directament fora. Els tricolor han volgut avisar. Just després, Jandro Orellana ha provat sort amb un tir des de la frontal, que s'ha topat amb un defensa rival fent que Jon Magunagoitia pogués blocar l'esfèric sense problemes.

Els tricolor han començat a ser dominadors de la pilota i marcant el ball a ritme que els agrada, però les ocasions que han tingut de poc han servit. Els bascs han tingut llavors la seva primera, amb un xut de Daniel Lasure que ha marxat molt per sobre la porteria que defensava Nico Ratti. Cap al minut 25, Iván Gil ha tingut dues oportunitats, una ha marxat fora i l'altra, molt plàcida, l'ha parat Magunagoitia sense problemes.

Orellana l'ha tornat a tenir a 10 minuts pel final de la primera meitat amb una internada a l'àrea que s'ha quedat en res i amb l'Estadi Nacional reclamant un penal inexistent, acció que li ha costat la targeta groga a Eder Sarabia per protestar. Els locals no s'han vingut a baix i han volgut esprémer els darrers minuts abans del xiulet de l'àrbitre. Primer l'ha tingut Jorge Pombo amb un tir que ha acabat refusat, i a continuació Pampín, que després de rebre una centrada llarga per la banda dreta ha enviat l'esfèric lluny dels tres pals. Tot i això, l'última dels primers 45 minuts ha sigut pels de Jandro Castro, obligant a Ratti a enviar la pilota a córner.

Ja en la represa, els andorrans han tornat a crear oportunitats. Pampín, insistent per l'esquerra, ha fet una centrada arran de terra que la defensa basca a prop s'ha quedat de colar-la dins la seva pròpia porteria. Posteriorment, Bover ha tingut la més clara del matx per als seus, amb una rematada directa després d'un toc de cap d'Aurélien Scheidler que miraculosament el porter de l'Amorebieta ha tret. A falta de mitja hora pel final i ja veient que se'ls escapava l'oportunitat, els de Sarabia han gaudit de més possessió, joc en camp contrari i ocasions, mentre que els bascs només han sortit al contraatac sense crear cap perill.

Al minut 70 ha arribat el primer canvi, i Pombo ha deixat el seu lloc a Jon Karrikaburu. De poc ha servit. 10 minuts més tard, l'FC Andorra s'ha desinflat i no ha creat cap mena d'oportunitat, i més enllà d'això, han jugat amb passivitat com si anessin amb un 2-0 al lluminós. No ha estat fins al 86' que ha entrat al terreny de joc tota la pólvora tricolor i han posat fil a l'agulla per trencar el marcador. A falta de dos minuts pel xiulet final, però, tot somni andorrà de poder endur-se els tres punts s'ha esvaït amb el gol d'Unai Bustinza. Els locals ho han intentat, però la gran oportunitat s'ha quedat en res.

Ara, l'Amorebieta es manté com a cuer de LaLiga Hypermotion amb 27 punts, dos menys que l'FC Andorra, que també continua penúltim i es queda a dos de l'Albacete, conjunt que marca les places del descens. Els del Principat, però, s'han de refer perquè, cal recordar, dimecres juguen (19.00 hores) la final de la Copa Catalunya contra l'Olot.