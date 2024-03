Cardelús engega els motors pel Gran Premi de Portimão

El Campionat del Món de Moto2 que Xavi Cardelús disputa aquesta temporada amb l'equip Fantic Racing arriba aquest cap de setmana a la seva segona cita. Aquest, tindrà el circuit portuguès de Portimão com a escenari. El traçat és un dels dos circuits on es van fer entrenaments de pretemporada, tot i que les dues jornades de proves van estar compromeses pel vent i la pluja que no van permetre fer tot el treball previst. Cardelús arriba després d'haver sortit del primer Gran Premi de l'any disputat a Qatar amb una 23a posició i amb la satisfacció d'haver anat millorant les seves prestacions, polint detalls del seu estil de pilotatge i la posada a punt de la moto de forma progressiva; des dels primers entrenaments de divendres fins a la cursa nocturna de diumenge.

Segons el motorista, planteja el segon Gran Premi sent coneixedor del circuit, ja que ha "disputat força curses de l'Europeu de Moto2 i la temporada passada vaig pujar al podi en dues ocasions amb un tercer i un segon lloc". "El test que hi vàrem fer fa unes setmanes no va anar gaire bé ni per mi, ni tampoc per a la resta de pilots", ha explicat en vers les males condicions meteorològiques presentades. D'igual manera, l'andorrà ha extret els aspectes positius de la primera presa de contacte amb la pista d'enguany, on "tenim les primeres referències i divendres arribarem amb una part dels deures fets". L'objectiu està fix en millorar cada cop que pugi a la moto i "aconseguir el millor resultat i evolució possibles", ha conclòs.

Aquest divendres es realitzaran les dues primeres sessions d'entrenaments a partir de les 10.50 i les 15.05 hores. Els entrenaments de dissabte començaran a les 10.25 hores i a les 14.45 hores es farà la Q1. La cursa de diumenge començarà a les 13.15 hores i està programada a 21 voltes.