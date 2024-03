Marc Font, en categoria Pro, guanya la primera prova de l'Endurocross

La categoria Juvenil 85 i la 65cc van ser dominades per Alves i Teixidor respectivament, cosa que els ha comportat liderar el campionat en les seves categories.

La cursa Pro, amb només tres pilots participants, va veure com l'actual campió assolia el triomf a les dues mànegues de la cursa. Darrere d'ell, Miquel Font i Elias Durendez es repartien les altres posicions del podi. Marc Font explicava només finalitzar les dues mànegues que "ha estat un dia espectacular per la meteorologia. El MotoClub Les Valls ha fet un gran treball igual que la FMA. Espero poder aixecar un altre títol aquesta temporada".

Per El Periòdic

