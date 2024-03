Andorra, present a la Copa de França de Mountain Bike

Diumenge va ser el torn de la categoria Elit amb Pi com a únic representant andorrà, que va finalitzar en la 117a plaça.

Amb una graella de qualitat màxima i amb els millors corredors del món, dissabte va tenir lloc la cursa de la categoria sub23. Gomes no va poder finalitzar-la a l'haver punxat i trencat la llanta, mentre que Turné va acabar en 82a posició.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació