Escaldes-Engordany acull dissabte el Campionat Nacional de Karate

Tal com han destacat, es tracta del Campionat Nacional més important de la temporada, ja que estan en joc els títols estatals. Els participants han de tenir mínim sis anys i comptar, almenys, amb cinturó groc. En total hi ha 54 competidors inscrits de diferents clubs: Club Karate Fudo-Shin d'Escaldes-Engordany, Club Karate Xavier Herver d'Ordino, Club Karate Jion de La Massana, Club Karate Encamp i Club Karate Tradicional Canillo.

Per El Periòdic

