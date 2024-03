Concòrdia vol modificar la Llei qualificada d'immigració

Arran del cas succeït amb el 'Rei d'OnlyFans', el grup parlamentari de Concòrdia vol encetar una modificació en la Llei qualificada d'immigració, amb l'objectiu que els treballadors assalariats estrangers hagin de residir i treballar durant un període de sis mesos a Andorra abans de poder formalitzar una societat mercantil de treball per compte propi. Així ho han informat en un comunicat aquest matí, en el qual reclamen un "canvi legislatiu" per garantir que els treballadors per compte propi estrangers establerts al país compleixin amb el requeriment que estableix la Llei d’inversió estrangera, la qual obliga, entre d’altres, a fer un dipòsit de 50.000 euros.

D'aquesta manera, la reforma mencionada passaria per establir "un marc regulador més transparent i equitatiu" per a la immigració i l’activitat econòmica al país, assegurant-se en tot moment que aquests treballadors internacionals sí que contribueixen de manera decisiva en el desenvolupament socioeconòmic del Principat. Per poder aconseguir aquest objectiu, la formació política veu indispensable "reforçar el control efectiu per part del Govern de l’activitat laboral d’aquests treballadors com a assalariats", perquè fins passat mig any no puguin efectuar el canvi a treballadors per compte propi.

Així doncs, i posant el cas del 'Rei d'OnlyFans' com a exemple, el grup liderat per Cerni Escalé esmenta que aquest "no és un cas aïllat", ja que la majoria dels treballadors per compte propi estrangers accedeixen al país per la via d’assalariat per així poder estalviar-se el requisit del dipòsit de 50.000 euros. Una situació que, pel grup parlamentari, és "intolerable i mereix un canvi legislatiu urgent", el qual no deixaria de ser temporal a causa de l'Acord d'associació amb la Unió Europea, ja que aquest dipòsit desapareixia en cas de tirar-se endavant les negociacions.