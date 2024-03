Baldrich, or als 100 metres lliures del tercer Santa Eulàlia

La piscina del Centre Esportiu i Sociocultural de la vila d’Encamp va acollir dissabte passat una magnífica jornada de natació en altitud amb la tercera edició del Trofeu Santa Eulàlia de natació Open Màster Andorra en piscina de 25 metres, que va comptar amb l’assistència de 90 nedadors i nedadores de 16 clubs més l’amfitrió, l'equip màster d’Andorra, representat per Gerard Baldrich (CN Serradells), Daniel Cuen (CLESER), Luis Espinosa (CN Serradells), Younes Raguig (CN Escaldes), Jordi Santañes (CN Encamp), Eszter Abraham (CN Encamp), Ayça Aydin (Tristaina), Elisabet Cardús (CLESER), Estela Montejo (CN Encamp), Sílvia Sibila (CLESER) i Judith Silvestre (CLESER). Pel que fa a la competició, entre els resultats destaca la primera plaça i medalla d’or de l’andorrà Gerard Baldrich a final a contrarellotge de la prova de 100 metres lliures amb un temps de 57,33.

Per El Periòdic

