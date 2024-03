La FAF participa en les Jornades Regionals contra l'arranjament de partits

Una delegació andorrana formada pel cap d'integritat de la FAF, Xavier Surana, la fiscal Marta Villaverde i el cap del grup de jocs d'atzar de la Policia, Marc Alguacil, han participat en les Jornades Regionals contra l'arranjament de partits organitzades per la UEFA, amb la col·laboració de la Gibraltar Football Association, focalitzades en la integritat en el món de l'esport.

Aquestes taules de treball internacionals resulten de gran interès en l'àmbit global i demostren un ferm compromís per part de la UEFA i dels participants en la integritat de l'esport, les bones pràctiques i la lluita contra possibles fraus esportius, tant pel que fa als partits com en els llocs d'apostes.

A través de conferències, reunions i taules de treball teòriques i tècniques, aquestes jornades tenen com a objectiu el foment de la prevenció, la col·laboració, l'ús de la intel·ligència, el monitoreig de partits i les tècniques i estratègies en la investigació tant de les federacions, per mitjà dels responsables d'integritat, com dels cossos policials i les fiscalies dels diferents països.

Les jornades, en què han participat institucions i empreses, es van celebrar els dies 12 i 13 de març a Gibraltar amb la participació de representants d'Anglaterra, Espanya, Itàlia, França, Mònaco, San Marino, Luxemburg i Andorra.