Unió Hotelera preveu una ocupació del 60% durant la Setmana Santa

Unió Hotelera d'Andorra preveu una ocupació durant la Setmana Santa similar a la d'uns dies abans de la mateixa festivitat en temporades anteriors. A data d'avui, la dada és d'aproximadament el 60%, tot i que confien en que, com ja és habitual, continuï evolucionant en els pròxims dies. El director d'UHA, Jordi Pujol, explica que "és una Setmana Santa favorable per les dates en què cau". Així mateix, també apunta que les perspectives de bon temps i bona neu a les estacions d'esquí "ens fan estar confiats i optimistes".

Per El Periòdic

