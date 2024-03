Nova trobada per tractar l'interrogant de l'estadi

Segons ha informat Andorra Esportiu, el Govern ha citat aquesta tarda a membres de la FAF i del Rugby per poder posar punt final, almenys de forma temporal, l'interrogant sobre el futur de l'estadi per a l'FC Andorra. En aquest sentit, la intenció és enllestir l'acord perquè l'equip de futbol pugui seguir al Nacional fins que l'estadi que s'està construint a Encamp estigui disponible i ja després traslladar-se a Borda Mateu.

Per El Periòdic

