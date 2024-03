Baró pregunta pels protocols de recerca de fuga de joves del CREI

El conseller general i president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat avui una bateria de preguntes dirigides al Govern sobre l'actual situació del Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI), sobretot arran del darrer afer en el qual un dels usuaris, menor d'edat, marxés i no retornes sense previ avís.

Baró ha sol·licitat conèixer quins són els protocols de recerca de fuga dels joves en risc fora de l'àmbit familiar, així com la xifra de persones que han marxat sense avís del centre des de la seva creació l'any 2022, detallant edat, motiu d'internament, temps de fugida i especificar en cas que no hagi tornat.



El president del PS també ha demanat pel nombre d'ingressats que hi ha actualment al CREI i el percentatge comparatiu d'ingressats del 2023 en aquest període respecte a l'actual. Així mateix, el conseller ha preguntat pel personal adscrit al centre, així com les seves titulacions i especialitzacions, i pel percentatge comparatiu del nombre total de treballadors de l'any 2023 en aquest període respecte a l'actual. Finalment, ha demanat per l'acompanyament que es fa a les famílies dels ingressats i quan està prevista la posada en marxa dels pisos tutelats pel CREI.



Baró també ha explicat que "creiem que hi ha alguna cosa que no funciona. Sabem que la culpa no és ni molt menys dels treballadors, però sí que pot venir de l'organització del mateix centre". Per aquest motiu, des del partit volen conèixer tota aquesta informació, per a partir d'aquí poder mirar de "regular o de canviar certes maneres de fer del centre o bé per part dels ministeris corresponents".